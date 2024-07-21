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Adana'da korkutan deprem! Sabahın ilk ışıklarında salladı

Adana'da korkutan deprem! Sabahın ilk ışıklarında salladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.07.2024 10:23
AFAD, sabah saat 05.55'te merkez üssü Adana Aladağ olan 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 9,26 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.
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