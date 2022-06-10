10 Haziran 2022, Cuma
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Adana’da gece yarısı baskını! Kapıyı çalıp kurşuna dizdiler
Adana’da birlikte yaşayan çiftin evine gece yarısı silahlı saldırı oldu. 2 şüpheli, zili çaldıkları evin kapısını açan Yusuf Gencer ile Hilal Ş.'ye kurşun yağdırdı. Gencer, olay yerinde yaşamını kaybederken Hilal Ş. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.