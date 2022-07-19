Adana’da evli çiftin hastanelik olmasının altından ‘aldatma’ iddiası çıktı

Adana’da 32 yaşındaki Aytekin Y.’nin silahla, 27 yaşındaki eşi Eda Y.’nin de bıçakla yaralandığı olayın altından ‘aldatma’ iddiası çıktı. Eda Y.'yi, bir süredir ayrı yaşadığı eşi Aytekin Y.'nin bıçakladığı, Aytekin Y.'yi de eve gelen komşuları Emrah K.'nin silahla yaraladığı ifade edildi. Aytekin Y., eşi ile Emrah K.'nin ilişkisi olduğunu öne sürdü.