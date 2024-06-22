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Adana’da damat dehşeti: 4 ölü | Yeni doğan bebeğini alıp açtı

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 22.06.2024 19:16
Adana'da sokak ortasında tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi, kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderini tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından yeni doğan bebeğini de yanına alan Eba, kaçtı.
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Adana’da damat dehşeti: 4 ölü | Yeni doğan bebeğini alıp açtı
Adana’da damat dehşeti: 4 ölü | Yeni doğan bebeğini alıp açtı
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