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Adana'da cinayetin azmettiricisi dolaptan çıktı

Adana'da cinayetin azmettiricisi dolaptan çıktı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.09.2024 13:15
Adana'da Yüreğir polisleri bir eve yaptığı baskında bir yıl önce meydana gelen cinayetin azmettiricisini dolapta yakalarken, aynı yerde 7 tane ruhsatsız tabanca da ele geçirdi.
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Cinayetin azmettiricisi dolaptan çıktı
Cinayetin azmettiricisi dolaptan çıktı
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