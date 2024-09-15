Adana'da cinayetin azmettiricisi dolaptan çıktı

Adana'da Yüreğir polisleri bir eve yaptığı baskında bir yıl önce meydana gelen cinayetin azmettiricisini dolapta yakalarken, aynı yerde 7 tane ruhsatsız tabanca da ele geçirdi.

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