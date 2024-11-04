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Adana'da 3 katlı müstakil ev yandı

Adana'da 3 katlı müstakil ev yandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.11.2024 14:24
Adana'da 3 katlı müstakil evde çıkan yangında 1'i bebek 4 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken garajda bulunan otomobil ve ev tamamen yandı.
Adana’da 3 katlı müstakil ev yandı
Adana'da 3 katlı müstakil ev yandı
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