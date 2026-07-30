Adana Yüreğir'de silahlı saldırı: Zanlı tutuklandı

Adana’nın Yüreğir ilçesinde meydana gelen kan donduran olayda, husumetlilerine kurşun yağdıran bir şahsın silahından çıkan mermiler tesadüfen yoldan geçen masum bir vatandaşı hayattan kopardı. Hasan Efe G.’nin, husumetlileri H.Y. ve B.Y.’yi hedef aldığı sırada ateşlediği silahtan çıkan kurşunların hedefi olan Selahattin Onmaz, kanlar içinde yere yığılarak hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan cinayet şüphelisi, polisin titiz takibiyle kıskıvrak yakalanırken; çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.