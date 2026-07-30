MSB'den haftalık açıklama: Terörle mücadele ve güvenlik gündemi

Millî Savunma Bakanlığının haftalık basın bilgilendirme toplantısında, Türkiye’nin sarsılmaz güvenlik vizyonu ve terörle mücadeledeki kararlılığı bir kez daha dünyaya ilan edildi. Kararlılıkla sürdürülen operasyonlar neticesinde 4 PKK'lı teröristin teslim olduğu açıklanırken, NATO kapsamında Estonya'da görev yapacak 5 adet F-16 savaş uçağının göreve hazır olduğu bildirildi. Irak ile yürütülen stratejik iş birliğinin yanı sıra İsrail’in ateşkes ihlalleri ve Kudüs’teki hadsiz provokasyonlarına karşı da net bir tavır sergileyen Bakanlığın resmi mesajlarını ve tarihi açıklamalarını A Haber Muhabiri Damla Kuşkapan canlı yayında aktardı.