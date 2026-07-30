Kadıköy Rıhtım Camii 3 yılda tamamlanacak

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde inşa edilecek Kadıköy Rıhtım Camii projesinde çalışmalar resmen başladı. A Haber Muhabiri Erşan Karaca'nın aktardığı bilgilere göre yaklaşık 7 bin kişilik cemaat kapasitesine sahip olacak caminin 3 yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor. Dört minareli olarak inşa edilecek projede 700 araçlık kapalı, 300 araçlık açık otoparkın yanı sıra kütüphane, konferans salonu, sanat atölyeleri, aşevi, taziye evi ve 4-6 yaş Kur'an kursu da yer alacak. Kendi enerjisini üreten ve yağmur suyunu geri dönüştüren çevreci özelliklere sahip olacak yapı için yaklaşık 2 bin 100 kazık ve 6 bine yakın jet grout uygulamasıyla zemin güçlendirme çalışmaları yürütülürken, ilk etapta otopark bölümünün tamamlanarak vatandaşların hizmetine açılması hedefleniyor.