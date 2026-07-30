Iğdır'da banka hesaplarını başkalarının kullanımına sundukları ve yüksek işlem hacimli hesaplarla siber suçlara karışan 4 şüpheli, Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin operasyonu sonrası tutuklandı.

Iğdır'da siber suçlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin banka hesaplarını kullandırarak çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla işlem gördüğü bildirildi. Iğdır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.

BANKA HESAPLARI MERCEK ALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında bazı kişilerin banka hesap bilgilerini başkalarının kullanımına sunduğu ve bu hesaplarda yüksek miktarda işlem hacmi oluştuğu değerlendirildi. Şüphelilerin banka hesabı kiralama yöntemiyle çok sayıda kişinin mağduriyet yaşamasına neden oldukları iddiasıyla haklarında işlem başlatıldığı aktarıldı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüpheliler hakkında bilişim sistemleri ve banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması ve yasa dışı bahis suçları kapsamında soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.