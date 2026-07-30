Antalya'da kendilerini polis olarak tanıtarak bir vatandaşı baskı altına aldıkları ve FETÖ bahanesiyle yaklaşık 2 milyon 500 bin lira değerinde döviz ve ziynet eşyası aldıkları öne sürülen 4 şüpheli yakalandı.

Antalya'da telefonla aradıkları bir vatandaşı FETÖ bahanesiyle dolandırdıkları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, müşteki R.S.'nin başvurusu üzerine çalışma başlattı.

KENDİLERİNİ POLİS OLARAK TANITTIKLARI İDDİA EDİLDİ

Müşteki R.S.'nin, kendisini arayan kişilerin telefonda başkomiser olduklarını söylediklerini ve kimliğinin FETÖ tarafından kullanıldığını iddia ederek baskı kurduklarını belirttiği aktarıldı. Yönlendirmeler sonucunda yaklaşık 2 milyon 500 bin lira değerindeki döviz ve ziynet eşyasının elden teslim edildiği öne sürüldü.

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis ekiplerinin çalışması sonucu 3 şüpheli Antalya'da, 1 şüpheli ise Antalya dışında yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 45 bin lira para ile 3 cep telefonu ve sim kart ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

"Nitelikli dolandırıcılık" suçundan adli makamlara sevk edilen 4 şüpheliden 2'si hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, 2 şüpheli tutuklandı.