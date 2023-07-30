Adana şalgamı nasıl hazırlanır? İşte püf noktası

Çoğu insanın sofrasından eksik etmediği bu ürün bir vitamin deposu Adana şalgamı... Ekibimiz bu işin mutfağına girdi ve şalgamın soframıza uzanan yolculuğunu kayıt altına aldı. İşte yılların eskitemediği lezzet Adana şalgamın hikayesi...

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