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Adana şalgamı nasıl hazırlanır? İşte püf noktası

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Giriş: 30.07.2023 10:07
Çoğu insanın sofrasından eksik etmediği bu ürün bir vitamin deposu Adana şalgamı... Ekibimiz bu işin mutfağına girdi ve şalgamın soframıza uzanan yolculuğunu kayıt altına aldı. İşte yılların eskitemediği lezzet Adana şalgamın hikayesi...
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