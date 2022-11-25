25 Kasım 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Adana merkezli 5 ilde suç örgütüne şafak operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Adana merkezli 5 ilde suç örgütüne şafak operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.11.2022 10:16
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 5 ilde organize suç örgütüne karşı dev bir operasyon başlattı. 20 adrese yapılan şafak operasyonunda çok sayıda gözaltı var.
Telefon bomba gibi patladı!
Telefon bomba gibi patladı!
5 ilde suç örgütüne şafak operasyonu!
5 ilde suç örgütüne şafak operasyonu!
Zavallı köpeğe elindeki kürekle defalarca vurdu
Zavallı köpeğe elindeki kürekle defalarca vurdu
Asena Girişken’in sevgilisi bakın kim çıktı!
Asena Girişken’in sevgilisi bakın kim çıktı!
Bereket yağdı! Böyle tavaf ettiler
Bereket yağdı! Böyle tavaf ettiler
Önce saldırdı sonra ısırdı
Önce saldırdı sonra ısırdı
Yurttan kar manzaraları
Yurttan kar manzaraları
Hasar tespit çalışmaları ne aşamada?
Hasar tespit çalışmaları ne aşamada?
Mersin’de sele kapılan kadın vefat etti!
Mersin’de sele kapılan kadın vefat etti!
3 kadın 3 farklı şehirde dehşeti yaşadı!
3 kadın 3 farklı şehirde dehşeti yaşadı!
Ekmek yerken ölüyordu!
Ekmek yerken ölüyordu!
ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ DÜŞER Mİ? Merkez Bankası’nın faiz indirimine piyasalar nasıl tepki verdi? İslam Memiş’ten flaş tahmin
ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ DÜŞER Mİ? Merkez Bankası'nın faiz indirimine piyasalar nasıl tepki verdi? İslam Memiş'ten flaş tahmin
Daha Fazla Video Göster