09 Mart 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Açık sularda ölümcül kovalamaca! Katil balinalar...

Açık sularda ölümcül kovalamaca! Katil balinalar...

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.03.2021 09:48
Güncelleme:09.03.2021 10:00
Arktik Okyanusu'nda açık sularda peşine katil balina sürüsü takılan bir penguen panik içerisinde kaçmaya başladı. Yakınlardaki bir turist botunu gözüne kestiren sevimli hayvan paçayı son anda bakın nasıl kurtardı.

Arktik Okyanusu'nda açık sularda peşine katil balina sürüsü takılan bir penguen panik içerisinde kaçmaya başladı. Yakınlardaki bir turist botunu gözüne kestiren sevimli hayvan paçayı son anda bakın nasıl kurtardı.

Ölümcül kovalamaca! Katil balinalar... ÖLÜMCÜL KOVALAMACA! KATİL BALİNALAR...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ölümcül kovalamaca! Katil balinalar...
Ölümcül kovalamaca! Katil balinalar...
CHP'li isimden başörtülü doktora çirkin saldırı
CHP'li isimden başörtülü doktora çirkin saldırı
Aniden yere çakıldılar
Aniden yere çakıldılar
İstanbul trafiğinde yoğunluk
İstanbul trafiğinde yoğunluk
20 Rus sporcuya para cezası
20 Rus sporcuya para cezası
Çekmeköy'de kaybolmuşlardı iki kardeşten acı haber geldi!
Çekmeköy'de kaybolmuşlardı iki kardeşten acı haber geldi!
Rasim Öztekin'in polislerle ilginç anısı
Rasim Öztekin'in polislerle ilginç anısı
Rasim Öztekin'in rol arkadaşı Şoray Uzun A Haber'e konuştu
Rasim Öztekin'in rol arkadaşı Şoray Uzun A Haber'e konuştu
Rasim Öztekin hayatını kaybetti
Rasim Öztekin hayatını kaybetti
Tuz tüketiminin zararları neler?
Tuz tüketiminin zararları neler?
Kadınlar ve erkeklere fark attı
Kadınlar ve erkeklere fark attı
İstanbul Boğazı kadınlara emanet! Zorlu görevlerini başarıyla sürdürüyorlar
İstanbul Boğazı kadınlara emanet! Zorlu görevlerini başarıyla sürdürüyorlar
Daha Fazla Video Göster
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ