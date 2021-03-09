Açık sularda ölümcül kovalamaca! Katil balinalar...

Arktik Okyanusu'nda açık sularda peşine katil balina sürüsü takılan bir penguen panik içerisinde kaçmaya başladı. Yakınlardaki bir turist botunu gözüne kestiren sevimli hayvan paçayı son anda bakın nasıl kurtardı.

Arktik Okyanusu'nda açık sularda peşine katil balina sürüsü takılan bir penguen panik içerisinde kaçmaya başladı. Yakınlardaki bir turist botunu gözüne kestiren sevimli hayvan paçayı son anda bakın nasıl kurtardı.