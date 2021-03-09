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Açık sularda ölümcül kovalamaca! Katil balinalar...

Arktik Okyanusu'nda açık sularda peşine katil balina sürüsü takılan bir penguen panik içerisinde kaçmaya başladı. Yakınlardaki bir turist botunu gözüne kestiren sevimli hayvan paçayı son anda bakın nasıl kurtardı.

A Haber
Giriş Tarihi: 09.03.2021 09:59 Güncelleme Tarihi: 09.03.2021 10:03
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Açık sularda ölümcül kovalamaca! Katil balinalar...

Katil balinalar peşine takıldı can havliyle kaçmaya çalıştı.

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Açık sularda ölümcül kovalamaca! Katil balinalar...

Görüntüler Arktik Okyanusu'ndan. Katil balina sürüsünden kaçmaya çalışan penguen turistlerle dolu bir botu gözüne kestirdi.

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Açık sularda ölümcül kovalamaca! Katil balinalar...

Sıçraya sıçraya bota ilerleyen sevimli hayvan ilk denemesinde botun kenarına çarparak denize düştü.

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Açık sularda ölümcül kovalamaca! Katil balinalar...

Hemen ardından bir kez daha sıçrayan penguen bu kez şanslıydı.

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Açık sularda ölümcül kovalamaca! Katil balinalar...

İkinci denemede botun tam ortasına atlamayı başardı.

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