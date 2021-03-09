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09 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Açık sularda ölümcül kovalamaca! Katil balinalar...
Arktik Okyanusu'nda açık sularda peşine katil balina sürüsü takılan bir penguen panik içerisinde kaçmaya başladı. Yakınlardaki bir turist botunu gözüne kestiren sevimli hayvan paçayı son anda bakın nasıl kurtardı.
Giriş Tarihi: 09.03.2021 09:59 Güncelleme Tarihi: 09.03.2021 10:03
Katil balinalar peşine takıldı can havliyle kaçmaya çalıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Görüntüler Arktik Okyanusu'ndan. Katil balina sürüsünden kaçmaya çalışan penguen turistlerle dolu bir botu gözüne kestirdi.
Sıçraya sıçraya bota ilerleyen sevimli hayvan ilk denemesinde botun kenarına çarparak denize düştü.
Hemen ardından bir kez daha sıçrayan penguen bu kez şanslıydı.
İkinci denemede botun tam ortasına atlamayı başardı.