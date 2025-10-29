Açık bırakılan servis kapısına tramvay çarptı: 3 yaralı

Kaza, saat 15.20 sıralarında 71 Evler Mahallesi Ertaş Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre E.B. isimli sürücü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bayrak asmak amacıyla idaresindeki 26 S 0287 plakalı servisin kapısını açtı. Bu esnada Kumlubel-Şehir Hastanesi seferini yapan S.Y.'nin idaresindeki tramvay, servis aracının kapısına çarptı. Çarpma sonucu tramvayın orta vagonundaki kapının camları patlarken, servis kapısı kullanılamaz hale geldi. Tramvayın içerisindeki 3 yolcu yaralandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN