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Aç kalan kurt sürüsü yerleşim yerlerine indi

İHA
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Giriş: 28.12.2023 12:59
Şiddetli kar yağışının etkili olduğu Ardahan'da yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar, kırsal alandan yerleşim birimlerine inmeye başladı.
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Kurt sürüsü yerleşim yerlerine indi
Kurt sürüsü yerleşim yerlerine indi
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