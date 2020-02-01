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01.02.2020

Aç kalan köpek bakın karnını doyurmak için ne yaptı! Sosyal medya bu videoyu konuşuyor

​Sivas’ın Zara ilçesinde sahipsiz bir köpek, kasap dükkanının kapısını patisiyle açarak açlığını haber veriyor. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler kısa sürede paylaşım rekoru kırdı.

Her sabah saat 10.00 sularında kasap dükkanının önüne gelen sahipsiz bir köpek, patisiyle kapıyı açarak, dükkan sahibinden yiyecek istiyor.
Konu hakkında açıklama yapan işyeri sahibi Furkan Eser (18), "Köpeğimiz sokak hayvanıdır. Doğumdan 15 gün önce dükkanımıza geldi. Ayağıyla kapıyı açarak bize açlığını belirtti. Kapıyı açıyor fakat içeri girmiyor" dedi.

Köpeğin kapıyı patisiyle açtıktan sonra dışarıda beklediğini söyleyen Eser, "Biz de köpeğimizin karnını doyurduk. Köpek doyduktan sonra bu durumu artık gündelik haline getirdi.

15-20 gündür her sabah saat 10.00 ile 11.00 arasında kapıyı patisiyle açarak bize geldiğini haber veriyor, biz de karnını doyuruyoruz" diye konuştu.

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