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Abramoviç’in yatı Bodrum’a demir attı

A Haber
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Giriş: 22.03.2022 11:03
Güncelleme:22.03.2022 11:04
Rusya'nın sayılı zenginlerinden Abramoviç'in yatı önce Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında görüntülendi. Yat sonrasında Bodrum'da demir attı. A Haber muhabiri Vural Efecik detayları aktardı.
Rus milyarder Abramoviçin yatı Bodrumda RUS MİLYARDER ABRAMOVİÇ'İN YATI BODRUM'DA

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