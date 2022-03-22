22 Mart 2022, Salı
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Abramoviç’in yatı Bodrum’a demir attı
Rusya'nın sayılı zenginlerinden Abramoviç'in yatı önce Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında görüntülendi. Yat sonrasında Bodrum'da demir attı. A Haber muhabiri Vural Efecik detayları aktardı.