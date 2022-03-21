Rus milyarder Roman Abramoviç'in yatı Bodrum'da

Rusya'ya uygulanan ağır yaptırımlardan Rus iş insanı Roman Abramoviç de nasibini almıştı. İngiltere'deki varlıkları tehlikeye giren ve Chelsea'yi elinden çıkaran Rus oligark Roman Abramoviç'in ağzının tadı kalmadı. Abramoviç'in yatı ise soluğu Türkiye'de aldı. "My Solaris" isimli yatı, Muğla'nın Bodrum ilçesine yanaştırıldı.