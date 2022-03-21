21 Mart 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Rus milyarder Roman Abramoviç'in yatı Bodrum'da

Rus milyarder Roman Abramoviç'in yatı Bodrum'da

Rusya'ya uygulanan ağır yaptırımlardan Rus iş insanı Roman Abramoviç de nasibini almıştı. İngiltere'deki varlıkları tehlikeye giren ve Chelsea'yi elinden çıkaran Rus oligark Roman Abramoviç'in ağzının tadı kalmadı. Abramoviç'in yatı ise soluğu Türkiye'de aldı. "My Solaris" isimli yatı, Muğla'nın Bodrum ilçesine yanaştırıldı.

Giriş Tarihi: 21.03.2022 19:19 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 19:19
  • 1
  • 12
Rus milyarder Roman Abramoviç’in yatı Bodrum’da

Roman Abramoviç'in Bermuda Adaları bayraklı yatı öğle saatlerinde Datça'nın Fener Adası açıklarına geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Rus milyarder Roman Abramoviç’in yatı Bodrum’da

Karadağ'ın Tivat Limanı'ndan geldiği belirtilen, 139 metre boyunda ve 26 metre genişliğindeki yat bir süre Datça'da bekledikten sonra yönünü Bodrum'a çevirdi. Akşam saatlerinde Karaada önlerinden ilçeye gelen yat, Bodrum Gemi Yanaşma İskelesine yanaştırıldı.

  • 3
  • 12
Rus milyarder Roman Abramoviç’in yatı Bodrum’da

Helikopter iniş pisti ve yüzme havuzu da bulunan yatı, sahil kenarındaki kafe ve restoranlarda oturan vatandaşlar ilgiyle izledi.

  • 4
  • 12
Rus milyarder Roman Abramoviç’in yatı Bodrum’da
  • 5
  • 12
Rus milyarder Roman Abramoviç’in yatı Bodrum’da