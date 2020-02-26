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26.02.2020

ABD'yi karıştıran olay! 6 yaşındaki kız çocuğu kelepçe takılarak gözaltına alındı

ABD'nin Orlando kentinde öğretmenine tekme attığı belirtilen altı yaşındaki kız çocuğu kelepçelenerek gözaltına alındı. O anlar anbean kameraya yansıdı. Olayın sosyal medyaya yansımasının ardından polis memuru görevden alındı.

Olay geçen Eylül'de meydana geldi, ancak Kaia R. adlı çocuğun ailesi, polis soruşturmasının tamamlanmasının ardından, başka bir polis memurunun üzerindeki kamerayla kaydedilen görüntüleri dün yayımladı.

POLİS MEMURU GÖREVDEN ALINDI

Gözyaşları içinde "Bana bir şans daha verin" diyen çocuğu elleri bağlı olarak polis aracına bindiren Dennis Turner adlı polis memuru görevden alındı.

REKORU KIRDI

Görüntülerde Turner, bir öğretmenin "Ellerinin bağlanması şart mı?" sorusuna "Evet şart. 28 yıllık meslek hayatımda 6 bin kişiyi gözaltına aldım. En küçüğü yedi yaşındaydı. Rekoru bu kırdı" diye yanıt veriyor.

KELEPÇELEMEK YASAK

ABD'de polis memurları, 12 yaşındaki küçük çocukları ancak amirlerinin izniyle gözaltına alınabiliyor. Turner'ın bu kuralı ihlal ettiği için görevden alındığı açıklandı.

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