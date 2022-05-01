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Abdullah Avcı'nın teknik direktör olarak ilk şampiyonluk sevinci

İHA
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Giriş: 01.05.2022 11:15
Güncelleme:01.05.2022 11:15
Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğu elde eden Trabzonspor'da, teknik direktör Abdullah Avcı, kariyerindeki ilk lig şampiyonluk sevincini yaşadı.
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