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ABD’de Donald Trump’a destek gösterisinde arbede

DHA
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Giriş: 15.11.2020 14:32
Güncelleme:15.11.2020 14:34
ABD’nin başkenti Washington DC’de, Başkan Donald Trump destekçilerinin düzenlediği gösteride ülkedeki protestolarda şiddete karışmakla suçlanan Antifa üyeleri arasında arbede yaşandı.

ABD'de Donald Trump ile Joe Biden'ın yarıştığı 59. başkanlık seçiminde Biden'ın kazanması, beraberinde tartışmaları da getirdi. Trump destekçileri de, Trump ve kampanya ekibinin itirazlarına paralel olarak başkent Washington D.C'de eylem düzenlendi.Seçimlerin hileli olduğunu öne süren Trump destekçileri protesto sırasında 'Çalmayı durdur' sloganları attı. Protestolar sırasında Trump destekçisi bazı gruplarla Siyahların Hayatı Önemlidir (Black Lives Matter) ve Antifa gibi grupların karşıya karşıya geldiği belirtildi. Karşıt görüşlü gruplar arasında arbede yaşandı.Başkentteki çıkan olaylara polis müdahale etti.

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