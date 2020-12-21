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ABD yolcu uçağında kaos! Koronavirüslü hasta öldü büyük panik yaşandı

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Giriş: 21.12.2020 10:59
Güncelleme:21.12.2020 11:05
Son dakika haberi... ABD'de yolcu uçağında bir koronavirüs hastasının ölmesi büyük paniğe neden oldu.Yolcuların tepki göstermesi üzerine uçak acil iniş yaptı.

ABD'de United Airlines havayolu şirketine ait bir uçakta büyük panik yaşandı. Uçakta bulunan bir koronavirüs hastası hayatını kaybetti. Bunun üzerine yolcular büyük panik yaşadı.

ACİL İNİŞ YAPTI

New Orleans'a acil iniş gerçekleştiren uçakta yolcular ortamdan uzaklaşmak için adeta birbirini ezdi. Yolcular koronavirüsten ölen kişinin uçağın kalkışından önce de nefes almakta zorlandığını ve aşırı derecede terlediğini aktardı.

Ülke basınına göre, hayatını kaybeden yolcunun koronavirüs testi pozitifti. Ancak semptomlarını gizleyerek uçağa bindiği ifade edildi.

ABD'Lİ yolcunun uçağa binmesinde ihmal olup olmadığını araştırmak için United Airlines havayolu şirketi çalışma başlattı.

Yolcuların da bir süre karantina altında kalacağı kaydedildi.

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