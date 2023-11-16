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A Haber Spikeri Cansın Helvacı'dan canlı yayında katil İsrail'e sert tepki: Siz hayvan kadar olabilseniz keşke!

A Haber
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Giriş: 16.11.2023 10:43
Terörist devlet İsrail bir ayı aşkın süredir dünyanın gözü önünde Gazze'de soykırım yapıyor. Masum sivillerin ve çocukların üzerine bombalar yağdırıyor. A Haber Spikeri Cansın Helvacı, bölgeden gelen korkunç görüntülere canlı yayında tepki gösterdi. Helvacı, "Sözün bittiği yer deyip deyip üzerine konuşmaya çalıştığımız şey bu. Bu ve binlercesi…" ifadelerini kullandı.
Cansın Helvacıdan sert tepki: Hayvan... CANSIN HELVACI'DAN SERT TEPKİ: HAYVAN...

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