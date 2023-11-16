16 Kasım 2023, Perşembe
A Haber Spikeri Cansın Helvacı'dan canlı yayında katil İsrail'e sert tepki: Siz hayvan kadar olabilseniz keşke!
Terörist devlet İsrail bir ayı aşkın süredir dünyanın gözü önünde Gazze'de soykırım yapıyor. Masum sivillerin ve çocukların üzerine bombalar yağdırıyor. A Haber Spikeri Cansın Helvacı, bölgeden gelen korkunç görüntülere canlı yayında tepki gösterdi. Helvacı, "Sözün bittiği yer deyip deyip üzerine konuşmaya çalıştığımız şey bu. Bu ve binlercesi…" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 16.11.2023 10:42 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023 10:44
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