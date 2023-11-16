A Haber Spikeri Cansın Helvacı’dan canlı yayında katil İsrail’e sert tepki: Siz hayvan kadar olabilseniz keşke!

Canlı görüntülere dönüyoruz. Gerçekten 41. gün 7/24 durmaksızın tonlarca ama fosfor bombası ama bilmem ne bombası az önce gördüğümüz görüntüler işte çocukların üzerine yağıyor. Şu an canlı olarak geliyor görüntüler ekrana Gazze'den. Görüntü alabildiğimiz noktalar Gazze sınırından kameraların kurulduğu noktalar içerisi ile ilgili bilgimiz yok.

Şu an itibariyle yine bir noktanın İsrail tarafından hedef alındığını ve o yoğun dumanın yükseldiğini görüyoruz. Zaten arka taraf gözükmüyor artık dumanın etkisiyle.

Yerle yeksan olmuş durumda binlerce bina yok. Zaten o binaların artık dip dibe olduğunu biliyoruz. Abluka altında.