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A Haber Spikeri Cansın Helvacı'dan canlı yayında katil İsrail'e sert tepki: Siz hayvan kadar olabilseniz keşke!

Terörist devlet İsrail bir ayı aşkın süredir dünyanın gözü önünde Gazze'de soykırım yapıyor. Masum sivillerin ve çocukların üzerine bombalar yağdırıyor. A Haber Spikeri Cansın Helvacı, bölgeden gelen korkunç görüntülere canlı yayında tepki gösterdi. Helvacı, "Sözün bittiği yer deyip deyip üzerine konuşmaya çalıştığımız şey bu. Bu ve binlercesi…" ifadelerini kullandı.

A Haber
Giriş Tarihi: 16.11.2023 10:42 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023 10:44
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A Haber Spikeri Cansın Helvacı’dan canlı yayında katil İsrail’e sert tepki: Siz hayvan kadar olabilseniz keşke!

Dünya 41 gündür Gazze'de katil İsrail'in soykırımına tanıklık ediyor. Bölgeden gelen görüntüler kan donduruyor.

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A Haber Spikeri Cansın Helvacı’dan canlı yayında katil İsrail’e sert tepki: Siz hayvan kadar olabilseniz keşke!

CANLI YAYINDA SERT TEPKİ

A Haber Spikeri Cansın Helvacı, bölgeden gelen korkunç görüntülere canlı yayında tepki gösterdi.

İşte Helvacı'nın o ifadeleri;

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A Haber Spikeri Cansın Helvacı’dan canlı yayında katil İsrail’e sert tepki: Siz hayvan kadar olabilseniz keşke!

Yeni görüntüler var yeni ama benzer görüntüler… Yine ölen çocuklar… Yaralanan çocuklar…


Binanın adı sadece hastane. O noktaya götürülen yine küçücük çocuklar. Bombardıman sonrasında yaralanmışlar.

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A Haber Spikeri Cansın Helvacı’dan canlı yayında katil İsrail’e sert tepki: Siz hayvan kadar olabilseniz keşke!

Sözün bittiği yer deyip deyip üzerine konuşmaya çalıştığımız şey bu. Bu ve binlercesi…

Biri başından yaralanmış biri bacağından. Ne söylenir, bacağındaki tepkiyi görüyor musunuz?

Etrafına bakıyor annesi babası var mı acaba…

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A Haber Spikeri Cansın Helvacı’dan canlı yayında katil İsrail’e sert tepki: Siz hayvan kadar olabilseniz keşke!

Canlı görüntülere dönüyoruz. Gerçekten 41. gün 7/24 durmaksızın tonlarca ama fosfor bombası ama bilmem ne bombası az önce gördüğümüz görüntüler işte çocukların üzerine yağıyor. Şu an canlı olarak geliyor görüntüler ekrana Gazze'den. Görüntü alabildiğimiz noktalar Gazze sınırından kameraların kurulduğu noktalar içerisi ile ilgili bilgimiz yok.

Şu an itibariyle yine bir noktanın İsrail tarafından hedef alındığını ve o yoğun dumanın yükseldiğini görüyoruz. Zaten arka taraf gözükmüyor artık dumanın etkisiyle.

Yerle yeksan olmuş durumda binlerce bina yok. Zaten o binaların artık dip dibe olduğunu biliyoruz. Abluka altında.