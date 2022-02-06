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A Haber sokağın nabzını tutuyor! İşte vatandaştan çarpıcı yorumlar...

A Haber
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Giriş: 06.02.2022 17:00
A Haber vatandaşa mikrofon tutmaya ve sokağın nabzını ekranlara taşımaya devam ediyor. A Haber Yurt ve İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak, Eminönü meydanında vatandaşlara mikrofon uzatarak gündemdeki konuları sordu. Bir yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun israf edebiyatı yaptığı videonun geceliği 100 bin TL olan Boğaz manzaralı otel odasında çekildiğinin ortaya çıkması ve bu fotoğrafın CHP gençlik kolları tarafından servis edildi. Öte yandan CHP’li Özgür Özel’den sonra HDP’li Oya Ersoy’un da İslami değerleri hedef aldı. İşte vatandaştan çarpıcı yorumlar…
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A Haber sokağın nabzını tutuyor
A Haber sokağın nabzını tutuyor
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