'AŞI MUTLAKA UYGULANMASI LAZIM'

Prof. Dr. Ünal, toplumda aşılanmayanlar ile ilgili bir önlem alınması gerekip gerekmediğine ilişkin, "Aşılama her halükarda olumlu. Şu anda toplumun çok küçük grubunu bile aşılasak, onların korunmasını sağlayacağız, toplumdaki hastalık oranını bir miktar aşağıya çekmiş olacağız. Dolayısıyla aşı az da olsa mutlaka uygulanması lazım. Toplumun yüzde 70- 80'ine aşı yaptığınızda toplumun yüzde 80'i bağışık oluyor. Bunların arasında bir tane hasta çıktığı zaman kendisindeki virüsü bulaştıracak kişi bulamıyor. O hasta iyileştikten ya da hayatını kaybettikten sonra o virüs de onunla birlikte yok oluyor. Burada hassas bir konu var; diyelim ki yeterli aşı geldi yüzde 70'i aşıladık. Diyelim ki İngiltere, Almanya bunu yapamadı, siz bunu yapamayan ülkeler ile gidiş gelişinizi devam ettirirseniz o hastalık bir gün size yine gelecektir. Çünkü bu aşıların bizi ne kadar koruyacağını süre olarak bilmiyoruz. Dolayısıyla bütün vatandaşlarınıza aşı yapsanız bile diğer ülkeler bunu yapmadığı sürece o aşının süresi bittikten sonra o ülkelerden size hastalık gelecek ve aynı salgını yeniden başlatabilecek. Bu durumda iki çözüm ortaya çıkıyor. Bir, o ülkelere sınırlarınızı kapatırsınız ikinci çözüm de etkisi biten kişilerde aşıyı tekrar edersiniz" ifadesini kullandı.