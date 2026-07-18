Aziz Üstel 80 yaşında hayatını kaybetti

Televizyon yapımcısı ve gazeteci Aziz Üstel, 80 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gören Üstel'in vefatı, basın ve televizyon camiasında büyük üzüntü yarattı.