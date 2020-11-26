Koronavirüs aşı son dakika haberleri | Hangi aşı daha iyi? İşte birbirinden farkları

Koronavirüs pençesi altındaki dünyanın gözü kullanım için son aşamaya gelen aşılarının üzerinde. Bunlar Pfizer/BioNTech, Çin menşeli Coronovac, Moderna, Oxford/ Astrazeneca ve Sputnik V aşıları. Aşılar, başarı oranları, saklama koşulları ve fiyatları gibi birçok noktada birbirinden ayrılıyorlar. İşte Kovid-19'a karşı başarısı tescillenen 5 aşı ve özellikleri:

Amerikan Pfizer ile Türk asıllı Dr. Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in başında bulunduğu Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ortaklığında geliştirilen aşı, şu an denemelerde lider. Aşı, koronaya karşı yüzde 95 etkili. Avrupa ve ABD'de ruhsat başvuruları yapıldı. 2021 sonuna kadar 1.3 milyar doz üretilmesi bekleniyor. İki doz halinde uygulanacak aşının Avrupa'daki tek doz fiyatı 15.5 Euro (144 TL).

İnsanlar üzerindeki 3'üncü aşama testlerine 17 Eylül'de başlanan Coronavac, 'Türkiye'de denenen ilk Kovid-19 aşısı' olma özelliği taşıyor. 18-59 yaş arası, daha önce Kovid-19 geçirmemiş vatandaşlar gönüllü olabiliyorlar. Bir haftada 50 bin kişi gönüllü olabilmek için başvurdu. Aşının uygulamaları Türkiye'de 12 şehirde 25 merkezde devam ediyor. 6 Kasım tarihinde 518 kişi ile hazırlanan ara güvenlik raporuna göre, aşının önemli bir yan etkisi yok.

Koronavirüse karşı Rusya'da geliştirilen 'Sputnik V' aşısının üretimine başlanmıştı. Putin, iki kızından birinin aşıyı denediğini de duyurmuştu. Sputnik V'nin başarı oranı yüzde 92. Ayrı dozlar halinde uygulanan iki virüs bileşenini içeriyor. Türkiye'de kullanılabilmesi için DSÖ'den onay gerekli.

Amerikan biyoteknoloji firması Moderna, geliştirdiği aşının yüzde 94.5 etkinlik gösterdiğini açıkladı. Bu aşı depolama ve nakliye kolaylığı noktasında diğerlerinden öne geçiyor. Fiyatının 25-37 dolar arasında olabileceği belirtiliyor.

İngiltere'de Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının, yüzde 70 koruma sağladığı açıklandı. Başarı oranı diğerlerine göre düşük. Ama çok daha ucuz ve daha kolay depolandığı belirtiliyor.

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