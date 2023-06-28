28 Haziran 2023, Çarşamba
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A Haber kutsal topraklarda! İşte hacı adaylarının Kurban Bayramı görüntüleri....
Hac farizasını yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'da bulunan hacı adayları şeytan taşladı. Aralarında 88 binin üzerinde Türk vatandaşının bulunduğu hacı adayımız da, hacı olmak için ibadetlerini gerçekleştiriyor. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ kutsal topraklarda yaşanan Kurban Bayramı sevincini canlı yayında aktardı.