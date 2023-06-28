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A Haber kutsal topraklarda! İşte hacı adaylarının Kurban Bayramı görüntüleri....

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Giriş: 28.06.2023 18:52
Hac farizasını yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'da bulunan hacı adayları şeytan taşladı. Aralarında 88 binin üzerinde Türk vatandaşının bulunduğu hacı adayımız da, hacı olmak için ibadetlerini gerçekleştiriyor. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ kutsal topraklarda yaşanan Kurban Bayramı sevincini canlı yayında aktardı.
A Haber kutsal topraklarda!
A Haber kutsal topraklarda!
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