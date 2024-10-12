A Haber katliamın yaşandığı evde

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde aile katliamı yaşandı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ahmet Demir, eşi Emine Demir ile 4 çocuğunu silahla öldürdü. Demir cinayetlerin ardından yaşamına son verdi. Öte yandan öldürülen çocukların kimlikleri belli oldu. A Haber muhabirlerinden Mehmet Geçgel bölgedeki son durumu aktardı. Geçgel sağlık ekiplerinin olay yerine geldiğinde çocukların ölmüş olduğunu vurgularken "Ailenin yakınları ağıt yakıyor herkes gözyaşı döküyor." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...