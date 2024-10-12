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A Haber katliamın yaşandığı evde

A Haber katliamın yaşandığı evde

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.10.2024 15:22
Güncelleme:12.10.2024 15:22
Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde aile katliamı yaşandı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ahmet Demir, eşi Emine Demir ile 4 çocuğunu silahla öldürdü. Demir cinayetlerin ardından yaşamına son verdi. Öte yandan öldürülen çocukların kimlikleri belli oldu. A Haber muhabirlerinden Mehmet Geçgel bölgedeki son durumu aktardı. Geçgel sağlık ekiplerinin olay yerine geldiğinde çocukların ölmüş olduğunu vurgularken "Ailenin yakınları ağıt yakıyor herkes gözyaşı döküyor." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
A Haber katliamın yaşandığı evde
A Haber katliamın yaşandığı evde
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