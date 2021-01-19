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A Haber ekibinin tipide zor anları! Muş'ta kar kalınlığı 5 metre

A Haber
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Giriş: 19.01.2021 11:42
Güncelleme:19.01.2021 12:04
Doğu Anadolu'da kar ve tipi nedeniyle birçok yol ulaşıma kapandı. Karayolları il özel idare ekipleri bölgede yolları açmak için teyakkuza geçti. Kar yağışı nedeniyle Bulanık- Ağrı karayolunda yolcu otobüsü kaydı, yol ulaşıma kapandı, yolcu otobüsü ve 25 araç yolda mahsur kaldı. A Haber ekibi o sırada zor anlar yaşadı.

Doğu Anadolu'da kar ve tipi nedeniyle birçok yol ulaşıma kapandı. Karayolları il özel idare ekipleri bölgede yolları açmak için teyakkuza geçti. Kar yağışı nedeniyle Bulanık- Ağrı karayolunda yolcu otobüsü kaydı, yol ulaşıma kapandı, yolcu otobüsü ve 25 araç yolda mahsur kaldı. A Haber ekibi o sırada zor anlar yaşadı.

Tipinin de etkili olduğu bölgede iş makineleriyle yol açıldı ve mahsur kalanlar kurtarıldı.

Kaza yapan otobüsteki yolcular, başka araçla yollarına devam etti.

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar nedeniyle kent genelinde 352 köy yolunun kapandığını söyledi.

Yentür, ekiplerin köy yollarını açmak için yoğun çalışma yürüttüğünü belirtti.

Dün gece etkisini artıran kar hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar evlerinin, iş yerlerinin ve kara gömülen araçlarının çevresini temizledi.

Belediye ekipleri cadde ve kaldırımlarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

A Haber ekibi fırtına ve tipiye yakalandı A HABER EKİBİ FIRTINA VE TİPİYE YAKALANDI

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