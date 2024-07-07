A Haber ekibi göçerlerin bir gününe ortak oldu

Hakkari'nin sarp zirvelerinde, Sümbül Dağı'nın eteklerinde göçerler, doğanın kucaklayıcı ama bir o kadar da zorlayıcı kollarında hayatlarını sürdürüyorlar. A Haber ekibi göçerlerin zorlu mesaisine ortak oldu...

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