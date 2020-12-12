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A Haber canlı yayınında Türkiye'yi bekleyen o tehlikeyi açıkladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.12.2020 21:46
Güncelleme:12.12.2020 21:48
İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, Türkiye'de yaşanan kuraklıkla ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Kuraklığın sebeplerini anlatan Toros, vatandaşları uyardı.

Ülkemizin en sıcak ve kurak sonbaharlardan birisinin geçirildiğini ifade eden Prof. Dr. Toros, bunun yansımasının ilkbaharda belli olacağını, ekinlerde tahıllardaki verimliliği olumsuz etkileyeceğini söyledi.

2020 yılında 500 milyon metreküp İstanbul'a başka yerlerden taşınılarak vatandaşların ihtiyaçlarının giderildiğini aktaran Prof. Toros, önümüzdeki günlerde de yeter ki yağışın gözlemlenmediğini ve bunun da tedirgin ettiğini belirtti. Öte yandan Prof. Toros, vatandaşları yaşanan kuraklıkla birlikte yaklaşan su sıkıntısı için uyararak su israfından kaçınılması gerektiğinin önemine dikkat çekti.

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