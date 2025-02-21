21 Şubat 2025, Cuma

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A Haber canlı yayınında kaza anı! İstanbul beyaza büründü

A Haber canlı yayınında kaza anı! İstanbul beyaza büründü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.02.2025 08:27
Güncelleme:21.02.2025 08:29
Sibirya kökenli soğuk hava dalgası İstanbul başta olmak üzere birçok kenti etkisi altına aldı. İstanbul’da güne beyaz örtüyle uyanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sarıyer’de haber nöbetini sürdüren Merve Özmen ile kameraman Ahmet Işık sürücülerin zor anlarını aktardığı anda kaza meydana geldi.
A Haber canlı yayınında kaza anı! İstanbul beyaza büründü
A Haber canlı yayınında kaza anı!
A Haber canlı yayınında kaza anı!
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