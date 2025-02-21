Sibirya kökenli soğuk hava dalgası İstanbul başta olmak üzere birçok kenti etkisi altına aldı. İstanbul’da güne beyaz örtüyle uyanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sarıyer’de haber nöbetini sürdüren Merve Özmen ile kameraman Ahmet Işık sürücülerin zor anlarını aktardığı anda kaza meydana geldi.