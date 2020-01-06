06 Ocak 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
06.01.2020

93 yaşındaki adamı öldüresiye dövüp gasp ettiler

Şişli'de Mevlüt Günbe, evine giren kişi ya da kişiler tarafından öldüresiye dövülerek 4 bin lirası gasp edildi. Bakıcısı tarafından evde kanlar içinde bulunarak Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaşlı adamın başına çok sayıda dikiş atıldı.

Edinilen bilgiye göre, Şişli'de Mevlüt Günbe, evine giren kişi ya da kişiler tarafından öldüresiye dövülerek 4 bin lirası gasp edildi. Bakıcısı tarafından evde kanlar içinde bulunarak Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaşlı adamın başına çok sayıda dikiş atıldı.

Babasının dövülerek gasp edildiğini belirten Rabia Kargın, "Sabah kahvaltı yapıyorduk. Bir telefon geldi. Bakıcı, 'Rabia abla abine ve kız kardeşine ulaşamadım. Hacı baba kanlar içerisinde evin ortasında yatıyor, acele gelmen lazım' dedi. Ne olmuş diye söyledim ben, 'Düşmüş dediler, bilmiyorum' dedi. Ambulansla hastaneye götürmüşler. Bende taksi çağırdım bindim hastaneye gittim. Yolda aradım, eve mi gelelim hastaneye mi dedim. Hangi hastanedesiniz diye sordum. Okmeydanı Hastanesi diye sordular. Bende direkt oraya gittim. Gittiğimde başını dikmişler, derisi sallanıyor dediler. Darp edilmiş, gözü şişmiş, gözü mosmordu, her tarafı mosmordu. Sol eli kırıktı. Omuzlarında tırnak izleri vardı. Oradan eve döndük. 4,5 milyar parası alınmış. 900 lira cebinde kanlar içerisinde duruyordu. Yetkililere sesleniyorum. 95 yaşında babamı bu hale getirenler kimse bulunsun. Bizim aklımızda şüphe kalmasın, sizden rica ediyorum" diye konuştu.

Polis, yaşlı adamı dövüp gasp eden zanlıları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

93 yaşındaki adamı öldüresiye dövüp gasp ettiler
93 yaşındaki adamı öldüresiye dövüp gasp ettiler
70 yaşındaki kadını, inadından kimse vazgeçiremedi!
70 yaşındaki kadını, inadından kimse vazgeçiremedi!
İstanbul'da trafik! Yüzde 80'i buldu...
İstanbul'da trafik! Yüzde 80'i buldu...
Jandarma ve MİT’in ortak operasyonuyla yakalandı
Jandarma ve MİT’in ortak operasyonuyla yakalandı
Ankara'da okullar tatil edildi mi? İşte yanıtı
Ankara'da okullar tatil edildi mi? İşte yanıtı
TEM'i kilitleyen kaza!
TEM'i kilitleyen kaza!
Akılalmaz kopya yöntemi!
Akılalmaz kopya yöntemi!
Kütahya’da vahşet evi! Böyle bulundular
Kütahya’da vahşet evi! Böyle bulundular
İstanbul’da düzenlenen törende korku dolu anlar
İstanbul’da düzenlenen törende korku dolu anlar
Haç çıkarma törenin fenalaştı
Haç çıkarma törenin fenalaştı
İmamoğlu'na oy veren kadına küçük çocuktan zor soru
İmamoğlu'na oy veren kadına küçük çocuktan zor soru
Hareket halindeki minibüsten atladı
Hareket halindeki minibüsten atladı
Daha Fazla Video Göster