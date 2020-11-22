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84 yaşında liseden mezun oldu: Okudukça içim açılıyor

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Giriş: 22.11.2020 11:16
Güncelleme:22.11.2020 11:26
Ordu'da yaşayan ve çeşitli nedenlerle ilkokuldan sonra eğitimine devam edemeyen Seyhan Palakcı, özlemini duyduğu lise diplomasına 84 yaşında kavuştu. 4 torun sahibi Palakcı, "Okudukça içim açılıyor. Okumasam huzursuz oluyordum ve uyuyamıyordum. Şimdi lise diplomama kavuştum. Biraz olsun içime ferahlık geldi" dedi.

Ordu'da çeşitli nedenlerle ilkokuldan sonra eğitimine devam edemeyen 84 yaşındaki Seyhan Palakcı, özlemini duyduğu lise diplomasına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Altınordu ilçesinin Akyazı Mahallesi'nde Kore gazisi eşi İsmail Palakcı ile yaşayan, 3 çocuk annesi Seyhan Palakcı, 1949 yılında ilkokulu bitirdi.

Eğitimine devam edemeyen Palakcı, evlendikten sonra kendisini çocuklarını büyütmeye adadı.

Eşinin işi dolayısıyla bir süre Almanya'da da yaşayan 4 torun sahibi Palakcı, 2012 yılında ailesinin de desteğiyle yarım bıraktığı eğitimini tamamlamaya karar verdi.

Açık öğretimle önce ortaokul, ardından lise eğitimini başarıyla tamamlayan Palakcı, 64,34 diploma puanıyla liseden mezun oldu.

Azmiyle okumanın yaşı olmadığını kanıtlayan Palakcı, özlemini duyduğu lise diplomasını İl Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zeki Özkan'dan aldı.

Seyhan Palakcı, okumanın yaşı olmadığını, daha önce okuyamadığı için çok üzüldüğünü söyledi.

İlkokulu tamamladıktan sonra bazı nedenlerden dolayı eğitimden uzak kaldığını anlatan Palakcı, 2012 yılında yeniden okumaya ve kendini geliştirmeye karar verdiğini belirtti.

Önce ortaokulu, ardından liseyi bitirdiği için mutlu olduğunu dile getiren Palakcı, gençlere okumaları ve kendilerini geliştirmeleri çağrısında bulundu.

Okula yeniden başladıktan sonra Gülyalı Halk Eğitim Merkezi'nde bilgisayar kursuna da katıldığını ifade eden Palakcı, bilgisayar eğitimi de aldığını aktardı.

"OKUDUKÇA İÇİM AÇILIYOR"

Palakcı, okudukça mutlu olduğunu vurgulayarak, "Okudukça içim açılıyor. Okumasam huzursuz oluyordum ve uyuyamıyordum. Şimdi lise diplomama kavuştum. Biraz olsun içime ferahlık geldi." dedi. Üniversite eğitimi hayali de olduğunu ancak bazı sağlık sorunlarından dolayı bunun pek mümkün olamayacağını kaydeden Palakcı, bu süreçte yanında olan ailesine teşekkür etti.

İsmail Palakcı ise eşiyle gurur duyduğunu belirterek, "Kendisi önce çocuklarımızı okuttu. Çocuklarımızın geleceği için elinden geleni yaptı. Ardından kendisi okumaya karar verdi ve liseyi bitirmeyi başardı." diye konuştu.

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