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83 yaşındaki hastaya başarıyla kornea nakli yapıldı

83 yaşındaki hastaya başarıyla kornea nakli yapıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.05.2025 18:03
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde önemli bir sağlık başarısına daha imza atıldı. Hastanede ilk kez gerçekleştirilen kornea nakli operasyonuyla, 83 yaşındaki bir erkek hastaya görme kabiliyetini kazandıracak adım atıldı. Nakil, Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Aydın tarafından başarıyla gerçekleştirildi. Organ bağışı yoluyla temin edilen kornea, yapılan titiz bir operasyonla hastaya nakledildi. Başarıyla tamamlanan ameliyat, Samsun'un sağlık altyapısındaki güçlenmenin ve nitelikli sağlık hizmetlerinin somut örneklerinden biri oldu. Operasyonu yapan Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Aydın, "83 yaşındaki hastamız daha önce katarak ameliyatı oluyor. Buna bağlı yaşla beraber gelişen korneanın en alt tabakasının yetmezliğine bağlı glokom gelişiyor. Dış merkezlerde yaklaşık 2 buçuk yıldır nakil sırası bekliyor. Yeteri donanım sağlandıktan sonra ameliyatını başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Bölge hastanesi olarak, bölge halkına faydalı olmak, Ankara, İstanbul'a giden hastalarımızı mağdur etmemek adına bundan sonra bu ameliyatları burada gerçekleştirmeyi düşünüyoruz" dedi.
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83 yaşındaki hastaya başarıyla kornea nakli yapıldı
83 yaşındaki hastaya başarıyla kornea nakli yapıldı
83 yaşındaki hastaya başarıyla kornea nakli yapıldı
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