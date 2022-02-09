09 Şubat 2022, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
8 ilde eğitme kar engeli! Okullar tatil edildi
Yurdun birçok noktasında yoğun kar yağışı etkili oluyor. 8 ilde ve bazı ilçelerde eğitime bugün ara verildi. Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olması ve buzlama nedeniyle Lapseki, Çan, Biga ve Yenice ilçelerinde okullar bugün tatil edildi. Uşak, Çankırı, Isparta, Tunceli, Kütahya, Bilecik ve Denizli'nin bazı ilçelerinde de yoğun kar nedeniyle eğitime ara verildi. Ayrıca, okulların yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan memurlar da bir gün süreyle idari izinli sayılacak.