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73 yaşında 30.denemesinde hayaline kavuştu! Hiç pes etmedi

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Giriş: 12.09.2023 11:45
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 73 yaşındaki Sebahattin Bozbulut, ilerleyen yaşına rağmen sürücü kursuna başvurup sınavları geçerek ehliyet sahibi oldu. Gösterdiği azimle gençlere taş çıkartan Bozbulut, ehliyetini 30. denemesinde almayı başardı.
73 yaşında 30.denemesinde hayaline kavuştu!
73 yaşında 30.denemesinde hayaline kavuştu!
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