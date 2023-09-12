12 Eylül 2023, Salı
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73 yaşında 30.denemesinde hayaline kavuştu! Hiç pes etmedi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 73 yaşındaki Sebahattin Bozbulut, ilerleyen yaşına rağmen sürücü kursuna başvurup sınavları geçerek ehliyet sahibi oldu. Gösterdiği azimle gençlere taş çıkartan Bozbulut, ehliyetini 30. denemesinde almayı başardı.