70 yaşındaki kadını, inadından kimse vazgeçiremedi! Araya Müge Anlı girdi...

Evi terk eden annelerinin, bulunması için Müge Anlı ve ekibinden yardım isteyen 2 kız kardeş, müjdeli haberi geçen hafta almışlardı. Ama iki kardeş, yine stüdyodaydı... Çünkü annlerini geri dönmeye ikna edememişlerdi. Araya Müge Anlı girdi. Bakın sonuç ne oldu...