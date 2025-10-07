07 Ekim 2025, Salı

7 ilde 7 ayrı organize suç örgütüne operasyon
7 ilde 7 ayrı organize suç örgütüne operasyon

7 ilde 7 ayrı organize suç örgütüne operasyon

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.10.2025 09:06
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde 7 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında 78 şüphelinin yakalandığını ve bu şüphelilerden 46'sının tutuklandığını açıkladı.
