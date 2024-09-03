60 yıldır heyelan korkusu yaşıyorlar! Heyelan nedeniyle yeni mahalle kuruldu

Balıkesir'in Havran ilçesinde heyelan korkusuyla yaşayan vatandaşlar için devlet yeni bir mahalle kurdu. Mahalleli devlet destekli yapılan yeni yerleşim bölgesine taşınmak için gün sayıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN