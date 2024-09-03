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60 yıldır heyelan korkusu yaşıyorlar! Heyelan nedeniyle yeni mahalle kuruldu

60 yıldır heyelan korkusu yaşıyorlar! Heyelan nedeniyle yeni mahalle kuruldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.09.2024 01:49
Balıkesir'in Havran ilçesinde heyelan korkusuyla yaşayan vatandaşlar için devlet yeni bir mahalle kurdu. Mahalleli devlet destekli yapılan yeni yerleşim bölgesine taşınmak için gün sayıyor.
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