6. katın balkonundan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Olay, akşam saatlerinde Tokat'ın Büyük Beybağı Mahallesi Gülaçar Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 yaşındaki Rüzgar Salih Sayar, 6’ncı kattaki evlerinin balkonundan beton zemine düştü. Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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