07 Şubat 2024, Çarşamba
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55 milyon liralık dolandırıcılığa operasyon kamerada
Muğla İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT Timleri tarafından organize ve nitelikli suçlarla mücadele kapsamında yürütülen operasyonda 55 milyon liralık vurgun yapan 23’ü yabancı uyruklu toplam 26 şüpheliden 19’u tutuklandı.