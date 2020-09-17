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527 şirkete 4.5 milyon TL ceza kesildi! Gıda teröristlerine geçit yok | Canlı yayında denetim

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Giriş: 17.09.2020 14:40
Güncelleme:17.09.2020 14:43
Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri vatandaşın sağlığıyla oynayan firmaları tek tek ifşa etmeye devam ediyor. Denetimlerini bugün de sürüdüren ekipler Ankara'nın en işlek semtindeki bir markette incelemelerde bulundu. Alınan numuneler incelenmek üzere laboratuvarlara gönderildi. A Haber muhabiri Murat Sekban, Ankara Tarım İl Müdürü Bülent Korkmaz'a canlı yayında denetimlere ilişkin son durumu sordu. Korkmaz ise denetimlerin titizlikle il genelinde sürdürüldüğünü ve alınan numunelerin incelenmesi sonrası gerekli cezai işlemlerin uygulandığını ve yapılan denetlemeler sonrası 527 şirkete toplam 4,5 milyon TL cezai işlem uygulandığını söyledi. Peki en çok hile hangi gıda ürünlerinde yapılıyor? Yanıtı haberimizde...

A Haber canlı yayınında konuşan Ankara Tarım İl Müdürü Bülent Korkmaz, genellikle et ve süt ürünlerinde hileye rastlanıldığına dikkat çekerken bal ürünlerindeki şeker oranlarında yapılan hilelere de dikkati çekti.

Korkmaz, Ankara genelinde 39 bin gıda işletmesi kayıtlı bu gıda işletmelerine 66 bin denetim gerçekleştirildiği ve buralardan 2500 numune alındığını bunlardan 207'sinin olumsuz çıktığını ifade etti.

Ankara Tarım İl Müdürü Korkmaz, Temizlik ve hijyen kurallarına da uymayan toplamda 527 firmaya ise 4,5 milyon TL para cezası uygulandığını açıkladı.


527 şirkete 4.5 milyon TL ceza kesildi!
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