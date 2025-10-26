500 bin sosyal konut projesinden kimler faydalanacak? Kura çekimi ne zaman? Evler kaç metrekare?

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi, yüz binlerce vatandaşı uygun fiyatla ev sahibi yapacak. Kampanyadan kimler faydalanacak? Kura çekimi ne zaman? Evler kaç metrekare olacak? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir video paylaştı. İşte detaylar...

