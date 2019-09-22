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22.09.2019
5 yaşındaki evladın çığlığı annesini kurtardı |Video
İstanbul Şişli'de sabah saatlerinde annesini baygın halde gören 5 yaşındaki çocuk, karşı komşularının kapısını çalarak yardım istedi. Küçük çocuk hastaneye kaldırılan annesinin ambulansa konuluşunu polisin kucağında izledi. Çevredeki vatandaşlar duygusal anlar yaşadı.
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