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22.09.2019

5 yaşındaki evladın çığlığı annesini kurtardı |Video

İstanbul Şişli'de sabah saatlerinde annesini baygın halde gören 5 yaşındaki çocuk, karşı komşularının kapısını çalarak yardım istedi. Küçük çocuk hastaneye kaldırılan annesinin ambulansa konuluşunu polisin kucağında izledi. Çevredeki vatandaşlar duygusal anlar yaşadı.

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