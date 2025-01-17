17 Ocak 2025, Cuma
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5 kişi öldürüp aile katliamı yapan polis: Pişmanım
Adana'da ve Mersin'de aile katliamı yapıp 5 kişiyi öldüren polisin ifadesinde, bunalımda olduğunu iddia etti. "Bir anlık sinir ve öfke içinde ailemi katlettim." ifadesini kullanan polisin "Çok pişmanım" dediği öğrenildi. Polis çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, karısını öldürmeden önce işkence yaptığı iddia edildi.