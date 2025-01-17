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5 kişi öldürüp aile katliamı yapan polis: Pişmanım

5 kişi öldürüp aile katliamı yapan polis: Pişmanım

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.01.2025 16:28
Adana'da ve Mersin'de aile katliamı yapıp 5 kişiyi öldüren polisin ifadesinde, bunalımda olduğunu iddia etti. "Bir anlık sinir ve öfke içinde ailemi katlettim." ifadesini kullanan polisin "Çok pişmanım" dediği öğrenildi. Polis çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, karısını öldürmeden önce işkence yaptığı iddia edildi.
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5 kişi öldürüp aile katliamı yapan polis: Pişmanım
5 kişi öldürüp aile katliamı yapan polis: Pişmanım
5 kişi öldürüp aile katliamı yapan polis: Pişmanım
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